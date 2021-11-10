РФ не примет участия в организованной США встрече по борьбе с COVID-19

Россия не станет участвовать в созванной США в министерской онлайн-встрече по борьбе с пандемией. Причиной, по официальной версии, стали организационные сложности и плотный график главы российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, её комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова сообщила, что Россия получила информацию о предстоящем мероприятии в самом конце октября, к тому времени рабочий график главы МИД Лаврова уже был сформирован и он не позволял министру участвовать в упомянутой конференции.

Поскольку американская сторона сообщила, что не готова включить в число участников иных лиц, кроме министров иностранных дел, направить другого представителя российской стороны не представилось возможным, — заявила Захарова.

Она также подчеркнула, что Москва желает участникам встречи успехов и со своей стороны ведёт подготовку к запланированной на 29 ноября — 1 декабря спецсессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

Исходим из того, что именно на этой главной международной площадке по вопросам глобального здравоохранения должны решаться вопросы борьбы с нынешней пандемией и будущими вызовами человечеству в сфере чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, — заключила Захарова.

Ранее в России был назван регион с наибольшим числом госпитализированных среди привитых. Им оказалась Московская область. Доля заболевших, которые ранее сделали прививку от COVID, в регионе составляет 18%.