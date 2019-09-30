https://static.news.ru/photo/bf5c86b2-e395-11e9-91f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: iceberg.sp.ru/

Бюджетные инвестиции на строительство головного атомного ледокола «Лидер» могут превысить в 2020-2022 годах 60 млрд рублей. Такие данные указаны в материалах к проекту федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

В 2020 году на строительство ледокола направят 24,733 млрд руб., в 2021 году — 21,008 млрд руб., в 2022 году — 14,787 млрд руб., передаёт ТАСС .

При этом ранее сообщалось, что первый транш средств из федерального бюджета на реализацию проекта составит 16,958 млрд руб. в 2020 году. Соответствующая информация была опубликована на портале проектов правовых актов в конце августа. Объем бюджетных инвестиций в 2021-2022 годах, согласно документу, запланирован в размере 12,758 млрд руб.

Таким образом на строительство «Лидера» планировалось потратить 42,474 млрд руб.

Ранее «Росатом» и Балтийский завод подписали контракт на строительство двух универсальных атомных ледоколов ЛК-60Я проекта 22220. Общая начальная стоимость контракта — 100,06 млрд руб., писал News.ru.