https://static.news.ru/photo/a5974054-570e-11ea-9c8c-fa163e074e61_660.jpg Николай Расторгуев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев пригласил в Россию украинскую певицу Maruv, которую поклонники раскритиковали за поздравление мужчин с Днём защитника Отечества. Фанаты заявили, что в стране нет государственных праздников 23 февраля.

Уже сколько лет там (на Украине. — NEWS.ru) происходит — и все об этом знают — дебилизм и идиотизм. А ей надо оттуда валить в Россию. Пусть она приезжает и занимается музыкой, у неё же наверняка здесь есть поклонники, — заявил Расторгуев в комментарии изданию «Подъём».

Певица записала обращение к недовольным фанатам, в котором заявила, что её отец и дед служили в Советской армии, поэтому она не перестала считать 23 Февраля праздником.

Как писал NEWS.ru, конфликт возник в комментариях на странице Maruv в Instagram, где девушка поздравила мужчин. Она пообещала поздравить подписчиков и с 14 Октября, когда отмечается украинский День защитника Отечества.