Николай Расторгуев Николай Расторгуев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев пригласил в Россию украинскую певицу Maruv, которую поклонники раскритиковали за поздравление мужчин с Днём защитника Отечества. Фанаты заявили, что в стране нет государственных праздников 23 февраля.

Уже сколько лет там (на Украине. — NEWS.ru) происходит — и все об этом знают — дебилизм и идиотизм. А ей надо оттуда валить в Россию. Пусть она приезжает и занимается музыкой, у неё же наверняка здесь есть поклонники, — заявил Расторгуев в комментарии изданию «Подъём».

Певица записала обращение к недовольным фанатам, в котором заявила, что её отец и дед служили в Советской армии, поэтому она не перестала считать 23 Февраля праздником.

Как писал NEWS.ru, конфликт возник в комментариях на странице Maruv в Instagram, где девушка поздравила мужчин. Она пообещала поздравить подписчиков и с 14 Октября, когда отмечается украинский День защитника Отечества.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях