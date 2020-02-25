https://static.news.ru/photo/48fb0928-57a1-11ea-b95e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

За первый год реализации национальных проектов удалось сделать не всё, что было запланировано. Тем не менее большинство задач выполнены, заявил президент Владимир Путин.

По его словам, из 38 задач в 2019 году реализовано 26, рассказал он в интервью ТАСС. В качестве положительного примера он привёл расселение аварийного жилья.

Вместе с тем глава государства согласился, что россияне «действительно в чём-то не почувствовали» положительного эффекта от нацпроектов.

Глава государства также обратил внимание на особенности демографической ситуации в России. Он указал на то, что продолжительность жизни увеличилась, что стало результатом снижения смертности. Однако убыль населения в 2019 году составила 260 тысяч человек, отметил Путин.

Ключевые цели 12 национальных проектов — это задачи в сферах здравоохранения, демографии, образования, экологии, жилья, автомобильных дорог, науки, культуры, малого и среднего предпринимательства и других

Общий бюджет проектов до 2024 года составит 25,7 трлн рублей, из них более 13 трлн рублей будут направлены из федерального бюджета, ещё 7,5 трлн составят внебюджетные источники, а 4,9 трлн поступят из казны регионов.

Путин также рассказал, что обсуждение финансирования крупных инфраструктурных проектов с экс-министром финансов Алексеем Кудриным и бывшим министром экономики Германом Грефом далось непросто. Основной причиной разногласий была дороговизна проектов, писал NEWS.ru.