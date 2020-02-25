За первый год реализации национальных проектов удалось сделать не всё, что было запланировано. Тем не менее большинство задач выполнены, заявил президент Владимир Путин.
По его словам, из 38 задач в 2019 году реализовано 26,
Вместе с тем глава государства согласился, что россияне «действительно в чём-то не почувствовали» положительного эффекта от нацпроектов.
Глава государства также обратил внимание на особенности демографической ситуации в России. Он указал на то, что продолжительность жизни увеличилась, что стало результатом снижения смертности. Однако убыль населения в 2019 году составила 260 тысяч человек, отметил Путин.
Ключевые цели 12 национальных проектов — это задачи в сферах здравоохранения, демографии, образования, экологии, жилья, автомобильных дорог, науки, культуры, малого и среднего предпринимательства и других
Общий бюджет проектов до 2024 года составит 25,7 трлн рублей, из них более 13 трлн рублей будут направлены из федерального бюджета, ещё 7,5 трлн составят внебюджетные источники, а 4,9 трлн поступят из казны регионов.
Путин также рассказал, что обсуждение финансирования крупных инфраструктурных проектов с экс-министром финансов Алексеем Кудриным и бывшим министром экономики Германом Грефом далось непросто. Основной причиной разногласий была дороговизна проектов, писал NEWS.ru.
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