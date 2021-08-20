Президент России Владимир Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летием города. Глава государства принял личное участие в юбилейных торжествах. Текст поздравления размещён на сайте Кремля.

Президент поздравил всех, кто родился и вырос в Нижнем Новгороде, чья жизнь связана с этим местом, кто относится к нему с уважением и восхищается волжскими далями, от которых «захватывает дух».

Здесь всегда жили люди колоссальной внутренней силы, во все времена нижегородцы стояли на защите Отечества, чувствовали свою сопричастность единому историческому пути народа России, нашей общей великой и славной судьбе, — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что нижегородские земли сыграли огромную роль в укреплении российского государства, а местные жители не просто гордятся подвигами предков, но и видят в них пример. Неслучайно в нынешнее время многие местные жители активно участвуют в волонтёрском движении, помогают тем, кому трудно, и чувствуют ответственность за родной край и всю Россию.

В Нижнем Новгороде, по словам главы государства, сконцентрирован культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа нашей страны.

Нижний, как его издавна ласково и тепло называют, хранит ключ к пониманию широты души, веры и непреклонной воли нашего народа, его стремлению к созиданию и сотрудничеству. Здесь буквально сконцентрированы культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России, — сказал Путин.

Президент отметил, что город активно развивается, однако обеспечить мощную динамику можно, только опираясь на свои корни.

Безусловно, осуществляя стратегические планы, приближая будущее, нужно бережно относиться к великому вашему прошлому. Только опираясь на свои корни, можно обеспечить мощную динамику развития, — отметил глава государства.

Кроме того, Путин порекомендовал всем, кто ещё не был в Нижнем Новгороде, обязательно посетить этот город.