Путин может огласить послание Федеральному собранию в конце марта

https://static.news.ru/photo/c9ff1898-766d-11eb-a45e-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин может озвучить ежегодное послание Федеральному собранию в конце марта — начале апреля, сообщили источники, близкие к администрации президента.

Один из них отметил, что эти сроки не окончательные, так как предметная работа над текстом выступления пока не стартовала. Другой, в свою очередь, пояснил, что весеннее послание позволит главе государства объявить пусть о промежуточных, но заметных успехах в борьбе с коронавирусом. Ожидается, что к середине весны пандемия должна затихнуть, хотя бы на время. Кроме того, к этому моменту можно будет обсудить поставки вакцины российского производства за рубеж, передаёт «Коммерсант».

Как писал NEWS.ru, ранее съезд партии «Справедливая Россия» (СР) стартовал с приветствия главы РФ Владимира Путина к участникам мероприятия. Политик пожелал объединённой организации «достойно проявить себя на предстоящих выборах». Путин отметил, что законодательные инициативы СР вызывают «неизменное уважение».