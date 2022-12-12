Пушилин: российские войска продвигаются по всей линии соприкосновения

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Российские войска продвигаются вперед по всей линии соприкосновения в Донбассе, рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Он добавил, что где-то военные продвигаются на 100–200 метров, а где-то на 10–20. В настоящее время ожесточенные бои идут за город Артемовск, который находится под контролем украинских военных.

По всей линии соприкосновения мы видим продвижение наших подразделений вперед, — сказал Пушилин.

Артемовск является для солдат ВСУ важным транспортным узлом снабжения, а через город проходит сеть автомобильных и железных дорог.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил, что российские войска усилили давление на вооруженные силы Украины (ВСУ) по всей линии фронта. По его словам, Киев вынужден обороняться. Он добавил, что украинским военным на фронте сейчас «не очень весело». Он указал на то, что солдаты ВСУ прекратили все наступательные действия, так как вынуждены обороняться. По его словам, российские войска перешли в фазу оперативно-тактического давления.