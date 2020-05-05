Производство защитных костюмов для медиков в России выросло в два раза

https://static.news.ru/photo/c1ce5d54-8eac-11ea-8da4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Объём производства защитных костюмов для медиков, работающих с заразившимися коронавирусом, в начале мая увеличился до 110 тысяч единиц в сутки. К середине месяца этот показатель может достичь 150 тысяч, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Как следует из данных сайта стопкоронавирус.рф, неделей ранее в России выпускали по 57,2 тысячи спецкостюмов в сутки.

Вместе с тем, по словам Мантурова, реальная потребность в костюмах пока выше. Их медикам необходимо от 200 до 300 тысяч единиц в сутки. В связи с этим «ритмичность поставок» особенно важна, чтобы избежать перебоев.

Помимо этого, Россия не только продолжит наращивать объёмы производства, но и сохранит поставки из Китая.

Уже завезено костюмов почти 2 млн только по линии Минпромторга. И плюс ещё другими коммерческими структурами — примерно около 1,6 млн. И мы сохраняем этот объём на май, — цитирует Мантурова ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что стоимость защитного медицинского костюма в мае составила 847 рублей за штуку.