Проблемы с вывозом мусора начались в Петербурге

После реформы властей Петербурга в городе начались проблемы с вывозом мусора, сообщает ОТР. Жители жалуются с начала января, когда сменился ответственный за транспортировку отходов — теперь это «Невский экологический оператор». Хуже всего ситуация в Приморском и Невском районах: переполненные контейнеры стоят прямо под школьными окнами.

Они перестали вывозить мусор уже 26-27 декабря. Наши перевозчики, с которыми мы заключили соответственно контракт, были вынуждены бесплатно локализовать завалы на контейнерных площадках. Небольшие ТСЖ могли просто потеряться. Время для договорной компании было достаточно мало, и не успели заключить договор, — объяснила ситуацию пресс-секретарь регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Санкт-Петербурга Дина Койрес.

Подрядчики ведут работы во дворах, но на очистку города понадобится ещё несколько дней, сообщили в компании. Жители Петербурга требуют пересчитать коммунальные платежи за январь в графе «вывоз мусора».

Петербуржец Анатолий Дмитриев заявил, что не видел такой картины даже в блокадном Ленинграде.

Ранее правительство России направило 5 млрд рублей на финансирование объектов по работе с твёрдыми коммунальными отходами. Средства будут выделены на как минимум на 13 проектов через «зелёные» облигации Российского экологического оператора.