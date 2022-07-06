Приложение «Парковки России» недоступно Водители не могут припарковать машины из-за поломки приложения «Парковки России»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пользователи Сети сообщают о сбое в работе приложения «Парковки России», с помощью которого россияне могли удаленно оплатить парковку в стране. Внимание на это обратил Telegram-канал «Новости Москвы».

Telegram-канал пишет, что в настоящий момент плату за парковку можно внести путем отправления СМС-сообщения, или воспользовавшись паркоматом непосредственно на самом месте, где водитель захочет припарковаться. В комментариях под публикацией автовладельцы подтвердили информацию о поломке сервиса.

Не получилось сейчас запарковать, — заявил один из подписчиков канала.

Ранее адвокат Елена Кудерко рассказала, за что могут оштрафовать во дворе дома. По её словам, получить штраф в размере 50–100 рублей можно, например, за курение или распитие алкоголя в местах общественного пользования. Если действия будут совершаться на детской площадке, штраф увеличится в три раза.

Также нельзя мыть и ремонтировать автомобили во дворе дома. Штраф за это составит от 3 до 4,5 тысячи рублей. Парковка на проезжей части внутридомового пространства, если это мешает вывозу мусора, оценивается в 1–3 тысячи рублей.