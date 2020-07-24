Приезжающие в РФ должны иметь трёхдневный отрицательный тест на COVID-19

https://static.news.ru/photo/76429198-cdb8-11ea-b6b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Иностранцы, направляющиеся в Россию, должны иметь отрицательный результат теста на коронавирус. Пройти его надо не ранее чем за три дня до отлёта, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Российская Федерация требует для иностранных граждан за 72 часа до полёта иметь соответствующий тест на коронавирус, чтобы его результат был отрицательным, — заявила в эфире телеканала «Россия 24» Голикова.

Она уточнила, что приезжающие граждане РФ могут сдать такой тест в течение 72 часов на территории страны.

Как писал NEWS.ru, британские МИД и Минтранс напомнили о необходимости соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней для всех, кто прибывает на территорию королевства из России. Ранее стало известно, что Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. Первоначально полёты будут осуществляться только из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Рейсы будут совершаться в Лондон и Занзибар, а также в турецкие Анкару и Стамбул, а начиная с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан. По словам Татьяны Голиковой, оперштаб работает над расширением списка стран. Переговоры, как сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, ведутся ещё с 30 государствами.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.