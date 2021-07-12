Правительство ввело запрет на вывоз медизделий от стран, наложивших санкции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, временно ограничивающее вывоз медицинских изделий, полученных от стран, которые наложили санкции против РФ. Действие указа распространяется как на лекарства, находящиеся на складах поставщиков, так и на изделия, проходящие таможенный контроль, уточняется в заявлении кабмина.

В России введён временный запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий. <...> Речь идёт о медицинских изделиях, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям, — говорится в тексте документа.

Там также отмечается, что данная мера позволит предотвратить дефицит медицинских изделий на территории РФ в связи с ограничениями, вводимыми недружественными государствами.

Запрет не распространяется на перемещение изделий в рамках международных транзитных перевозок, а также на их доставку военным, дислоцированным на территории иностранных государств.

Вчера днём правительством РФ был утверждён перечень иностранных государств и территорий, которые совершают в отношении России, а также её компаний и граждан недружественные действия. В список вошли 27 государств Евросоюза, США и Канада, Великобритания и другие страны.