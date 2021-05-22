Полпред президента Якушев предложил неожиданный дизайн купюр

https://static.news.ru/photo/9ba42360-bc42-11eb-ab26-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев предложил свой необычный дизайн купюр. Он считает, что на деньгах надо отражать весь спектр жизни, пишут «Известия».

Это, в частности, суровая природа Ямала и стада оленей, а также порт Сабетта. В Кургане и звестны Центр Илизарова и Долматовский монастырь, вТюменской области — Софийско-Успенский кафедральный собор XVII века, а также Тобольский кремль.

Но при этом прекрасным символом может стать Федеральный центр нейрохирургии, — добавил Якушев.

Свердловская область известна домом Севастьянова и Невьянской наклонной башней. Также на купюрах следовало бы изобразить Магнитогорский металлургический комбинат, озеро Тургояк, Национальный парк «Таганай» в Челябинской области. Достойны внимания «Археопарк» и памятник покорителям Самотлора в Югре.

Полпред считает, что на Урале нет недостатка в символах и достопримечательностях, остаётся только выбрать их.

Как сообщалось ранее, новый дизайн для купюр достоинством в 100 рублей разработали в России. Банкноты будут отличаться от нынешних более крупными цифрами, рассказал куратор наличного денежного обращения, заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.