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В Центробанке рассказали о новом дизайне рублей

04:23, 20 мая 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новый дизайн для купюр достоинством в 100 рублей разработали в России. Банкноты будут отличаться от нынешних более крупными цифрами, рассказал куратор наличного денежного обращения, заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев в интервью «Российской газете».

Он отметил, что на новых сторублёвках появятся специальные рельефные метки. Их цветовая гамма будет совпадать с нынешней, но оттенок окажется чуть другим.

Ассоциации с евро могут быть вызваны наличием крупных цифр, обозначающих номинал, и более ярким цветовым оформлением. Но это — общемировая тенденция, — указал Алексеев.

Купюры с новым дизайном должны поступить в оборот в 2022 году.

Ранее стало известно, что Банк России анонсировал «модернизацию банкнотного ряда», в рамках которой внешний вид купюр будет обновлён, а степень защиты усилена. Главным визуальным отличием станут новые виды городов.

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