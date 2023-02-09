Политолог объяснил причины обстрела нефтепровода «Дружба» ВСУ Политолог Марков: ВСУ обстреляли «Дружбу» из-за потери ценности нефтепровода для Украины

Фото: МО Украины

От трансфера нефти по нефтепроводу «Дружба» Украина получает незначительные поступления в бюджет, поэтому для Киева объект потерял свою ценность, считает политолог Сергей Марков. В беседе с Lenta.ru он объяснил, что обстрелы совершают одни люди, а деньги от трансфера получают другие.

Деньги, которые Украина получает от Запада, огромны. Три годовых бюджета страны передано только за последний год. Потому поступления от трансфера через «Дружбу» оказываются просто несущественными. Кроме того, деньги от «Дружбы» получают одни — это какие-то определенные группировки, — а приказы об атаке отдают совсем другие, — уточнил эксперт.

Марков отметил, что в текущей ситуации нефтепровод теряет ценность для Украины, поступления в бюджет от трансфера гораздо ниже, чем те, которые получает государство благодаря финансированию Запада. Кроме того, Киев рассчитывает, что одержав победу в специальной военной операции, получит полный контроль над «Дружбой».

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что украинские военные в третий раз атаковали инфраструктуру нефтепровода «Дружба» в Брянской области. По предварительным данным, атака производилась при помощи боевых дронов. Минобороны России эту информацию не комментировало.