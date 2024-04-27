Политолог объяснил, как Россия стала одним из центров мировой конспирологии Политолог Макаркин: РФ из-за свободы слова в 90-х стала центром конспирологии

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Россияне зачастую не подвергают сомнению теории конспирологов, которые приходят с Запада, рассказал NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. Он отметил, что в 1990-х, когда в стране наступила свобода слова, общество оказалось к ней не готово — это фактически сделало РФ одним из центров мировой конспирологии.

Парадоксальным образом некоторые россияне, которые негативно относятся к США, стали воспринимать западную конспирологию. Если брать, допустим, православные круги, то конспирология нередко шла определенным маршрутом. С Запада маргинальная теория попадала во внимание греческих православных кругов. В свою очередь российские православные обращают внимание на то, что пишут греки. Например, теория о том, что ИНН — знак Антихриста, распространилась именно так, — заявил Макаркин.

В 1990-е годы в России сменились ориентиры, исчезли цензурные барьеры, отметил политолог. Это, по его словам, привело к распространению разнообразной информации: если одни стали печатать запрещенный ранее роман «Доктор Живаго», то другие — антисемитские брошюры. Макаркин считает, что люди были не готовы к такой свободе слова, тот период произвел травматический эффект на общество.

Ранее председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что власти Польши распространяют конспирологические теории о крушении самолета Ту-154 под Смоленском, на борту которого находился экс-президент Польши Лех Качиньский. Он напомнил, что Варшава долгое время тиражировала версию о «русском следе» для читателей, которые не знают деталей, однако никаких подтверждений причастности РФ к катастрофе так и не было представлено.