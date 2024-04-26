«Взрыва не было». Почему у Польши не вышло обвинить РФ в гибели Качиньского

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Политики в Варшаве уже более 14 лет всеми силами пытаются обвинить Москву в гибели самолета, на котором летел президент Польши Лех Качиньский. Между тем польская Генпрокуратура признала, что не нашла никаких следов «взрыва на борту», а ведь именно в этом обвиняли Россию. Тем временем разбившийся Ту-154 превратился внутри восточноевропейской страны в повод для холодной гражданской войны. Как Россию обвиняли в убийстве Качиньского и почему из этого ничего не вышло — в материале NEWS.ru.

Какие детали о крушении Ту-154 обнародовала Польша

Генпрокуратура Польши в четверг организовала памятную встречу с семьями погибших при крушении президентского самолета Ту-154 под Смоленском в 2010 году. Тогда вместе с президентом и его женой погибли топ-политики и высшее командование. На встрече, на которую собралось полсотни человек, прокуроры обнародовали последние данные о ходе расследования, которое длится уже 14 лет. В частности, Генпрокуратура сообщила детали проверки версии о «взрыве на борту».

«Прокурор также представил информацию о физико-химических испытаниях, <...> объеме испытаний, доказательных ограничениях и прежде всего содержании полученных заключений», — отметил представитель Генпрокуратуры Пшемыслав Новак и заверил: взрыва не было.

Правда, руководитель следственной группы Кшиштоф Шварц посетовал, что «несколько процессов» не были завершены из-за «отсутствия сотрудничества со стороны РФ».

Участница встречи Малгожата Вассерман, потерявшая в авиакатастрофе отца, возмутилась тем, что прокуратура до сих пор не может однозначно назвать причину крушения.

Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Место падения Ту-154 возле Смоленска

Как 14 лет шло расследование авиакатастрофы

Cамолет Ту-154М польского правительственного авиаотряда, летевший из Варшавы, утром 10 апреля 2010 года попал в под Смоленском в густой туман и в итоге разбился. Погибли все 96 пассажиров, включая президентскую чету Качиньских — Леха и Марию. Делегация направлялась в Катынь для проведения траурной церемонии.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) провел расследование и пришел к выводу, что экипаж Ту-154 принял ошибочное решение, когда в условиях тумана отказался уходить на запасной аэродром. Пилоты управляли вслепую, самолет на большой скорости врезался в дерево из-за плохой видимости.

В момент катастрофы у власти в Польше находилось правительство Дональда Туска — политика, который полгода назад сумел вернуться во власть.

Комиссия под руководством тогдашнего главы МВД Польши Ежи Миллера начала работу сразу после катастрофы и пришла к аналогичным с МАК выводам.

Русофобское правительство Качиньского возобновило следствие

Следствие возобновилось после того, как в 2015 году к власти пришла партия «Право и справедливость», возглавлял которую брат-близнец погибшего президента Ярослав Качиньский. Новую комиссию по расследованию возглавил министр обороны Антоний Мачеревич. Оба этих политика всегда отличались радикально антироссийскими взглядами. Новая комиссия выдвинула версию «взрыва на борту», который якобы устроили российские спецслужбы.

Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Самолет Ту-154, разбившийся возле Смоленска

Позже появилась и версия о виновности российских авиадиспетчеров: якобы они неправильно сориентировали летчиков. В итоге Варшава подготовила по этому поводу иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«Проводились эксгумации, выдвигались безумные версии. Но теперь в итоге польская прокуратура все же не стала играть с конспирологическими теориями о взрывчатке, — говорит NEWS.ru полонист Станислав Стремидловский.

Осенью прошлого года партия Качиньского проиграла выборы и к власти вернулся Дональд Туск. Хотя кабинет Туска относится к Москве не менее враждебно, чем команда Качиньского, версию о «русском следе» Туск никогда не поддерживал, а версию Макаревича всегда называл ложной. В декабре следственную комиссию распустили, от планов подавать иск в ЕСПЧ отказались. Новый министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что подача иска, у которого нет шансов на успех, повлечет неоправданные расходы: пришлось бы заплатить юристам $250 тысяч из казны. Новый замминистра обороны Цезарь Томчик отметил, что ликвидация комиссии стала «концом лжи польского государства».

Какой была реакция Москвы на решение Туска

Россия неоднократно отрицала свою причастность к трагедии. Согласно выводам СК России, крушение произошло из-за ошибки экипажа.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

«Мы всегда были против того, чтобы политизировать страшную аварию, которая унесла столько жизней. Хотелось бы, конечно, чтобы эта страница была перевернута. Надеемся, что так оно со временем и будет, что здравый смысл все-таки возобладает», — говорил в начале этого года представитель Кремля Дмитрий Песков.

Польские политики любят заниматься провокациями, направленными против российских интересов, заявил NEWS.ru председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

«Крушение президентского самолета под Смоленском — действительно трагедия, катастрофа. Но эти бесконечные расследования и выдвижение конспирологических версий будут продолжаться, чтобы еще испортить отношения с Москвой и внедрить в общественное сознание Польши какие-то страшные мифы про русских. Не понимаю, зачем снова копать эту историю?» — задается вопросом Карасин.

По словам парламентария, Варшава тиражировала версию о «русском следе» для читателей, которые не знают деталей. «На самом деле там все исследовано. Все детали переданы польской стороне», — сказал Карасин.

Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Лех Качиньский

Почему поляки пытались обвинить россиян

Варшава всеми силами пыталась обвинить Россию, но доказательств причастности Москвы к катастрофе просто не существует в природе, заявил Станислав Стремидловский. По его словам, дело уже не в отношениях Москвы и Варшавы: катастрофа превратилась в предмет внутриполитической борьбы между правыми силами во главе с Качиньским и либералами во главе с Туском. Сторонники «Права и справедливости» пытались представить дело так, что в убийстве президента вместе с россиянами был якобы замешан и тогдашний премьер Туск.

«Они пытались обвинить и Дональда Туска в организации вместе с Москвой покушения на Леха Качиньского. В итоге отношение к катастрофе под Смоленском превратилось в польском обществе в вопрос веры. Это как Земля круглая или нет? Земля круглая, но все равно в мире существуют „плоскоземельцы“, уверенные в обратном. Так же и в Польше. Это уже польско-польская война», — пояснил Стремидловский.

Возвращение Туска во власть могло бы означать конец расследования катастрофы, однако, по словам политолога, это не точка, а запятая. В теорию взрыва на борту верит 10–15% поляков, напоминает эксперт, еще больше граждан верят, что виноваты вместе и экипаж, и российские диспетчеры.

«Если через некоторое время „Право и справедливость“ вернется к власти, не исключаю, что будет образована еще какая-нибудь комиссия, которая снова вернется к этой теме, снова проведет эксгумации, вызовет экспертов, и снова появится какая-нибудь экстравагантная теория», — сказал Стремидловский.

Почему в Варшаве лопнул «русофобский пузырь»

«Полякам понадобилось 14 лет, чтобы уйти от политизации трагедии с крушением самолета президента Качиньского и принять доказанный факт — причиной катастрофы в Смоленской области была ошибка экипажа, а не „злой умысел“ России», — заявил NEWS.ru коллега Карасина, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Леонид Слуцкий

Нет смысла гадать, что заставило Варшаву наконец отказаться от попыток возложить вину на нашу страну, считает депутат. «Версия о том, что комиссия, целью которой было убедить мир в причастности русских к авиакатастрофе, слишком дорого обходится польскому бюджету, может, конечно, приниматься во внимание. Но, скорее, решение распустить ее стало вынужденным шагом. Мыльный пузырь домыслов, лжи и русофобии лопнул бы рано или поздно в любом случае. Нельзя до бесконечности называть белое черным», — уверен Слуцкий.

В этом смысле новое правительство вполне логично не стало продолжать обреченное на провал «дело» своих предшественников. «Поучительный, кстати, урок для тех, кто сегодня „перекрашивает“ неонацистов в защитников свободы и демократии», — подытожил глава комитета.

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