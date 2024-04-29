Политолог не исключил ликвидации МУС после выдачи ордера на арест Нетаньху Политолог Перенджиев: МУС может перестать существовать из-за ареста Нетаньяху

Фото: IMAGO/Kira Hofmann/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Существование и объективность Международного уголовного суда будет поставлена под вопрос в случае выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявил военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru. Он объяснил, что для Тель-Авива это в свою очередь ничего не изменит, он продолжит подобную политику в отношении сектора Газа. Кроме того, потенциальный ордер на арест может стать причиной сближения Израиля и России, добавил эксперт.

Уже сложилась конфликтная ситуация в позиции МУС по отношению к российскому руководству. Суд выдал ордер даже на арест Владимира Путина. И сейчас Россия может воспользоваться случаем, чтобы сблизиться с Израилем и поставить под вопрос существование МУС и его объективность, — отметил Перенджиев.

Против МУС может сформироваться своеобразная коалиция, добавил политолог. Все начнут обращать внимание на то, что международный суд игнорирует преступления США в Югославии, Ливии, Сирии и Афганистане. Избирательность МУС в такой ситуации станет очевидна, указал Перенджиев.

Если бы МУС был последователен, тогда следовало бы выдвигать обвинения и против западного мира. В частности, можно вспомнить и о преступлениях Франции в Африке, — заключил политолог.

Ранее СМИ сообщили, что власти Израиля опасаются планов МУС выдать ордера на арест премьер-министра, а также других высокопоставленных чиновников. Причиной могут стать действия еврейского государства в секторе Газа.