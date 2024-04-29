В Израиле забили тревогу из-за возможного ордера МУС на арест Нетаньяху NYT: в Израиле забеспокоились о решении МУС выдать ордер на арест Нетаньяху

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Биньямин Нетаньяху

Власти Израиля опасаются, что Международной уголовный суд (МУС) планирует выдать ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а также других высокопоставленных чиновников этой страны из-за действий еврейского государства в секторе Газа, пишет The New York Times со ссылкой на пять источников. Уточняется, что МУС может принять такое решение из-за «чрезвычайно жесткой реакции» на нападение ХАМАС в октябре 2023 года.

Израильтян потенциально могут обвинить в препятствовании доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и чрезмерно жесткой реакции на нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, — говорится в сообщении.

Источники уточнили, что МУС также рассматривает выдачу ордеров на арест лидеров ХАМАС. Власти Израиля заявляют, что армия страны (ЦАХАЛ) ведет боевые действия по законам войны и предпринимают шаги для защиты гражданского населения. Израиль обвиняет ХАМАС в том, что его бойцы скрываются в жилых районах и вынуждают ЦАХАЛ преследовать их там.

Ранее сообщалось о ведении подготовки Израилем к крупномасштабной военной операции в городе Рафах на юге Газы. По словам генерального комиссара БАПОР Филиппа Лаззарини, он больше всего опасается того, что Армия Израиля намерена сделать это вне зависимости от поступления от США военной помощи.