Израиль заподозрили в подготовке крупной военной операции в Рафахе БАПОР: Израиль готовит крупномасштабную военную операцию в Рафахе

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Израиль ведет подготовку к крупномасштабной военной операции в городе Рафах на юге сектора Газа, заявил в специальном интервью ТАСС генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини. По его словам, он больше всего опасается того, что Армия Израиля намерена сделать это вне зависимости от поступления от США военной помощи.

Лаззарини подчеркнул, что на юге страны уже сосредоточено более 1,45 миллиона перемещенных лиц. Иными словами, операция ЦАХАЛ будет проводиться в «людском море». Она еще больше усугубит человеческую трагедию, разворачивающуюся на глазах у всего мира.

Генсек БАПОР подчеркнул, что люди в регионе очень встревожены, так как не знают, куда им идти. Лаззарини посетовал, что в секторе Газа нет безопасного места для эвакуации людей.

Я не понимаю, как после такого огромного количества жертв возмущению международного сообщества до сих пор не удалось положить конец этим убийствам, этой бойне. И я не понимаю, почему это до сих пор не привело к прекращению огня, — подчеркнул Лаззарини.

По данным Минздрава Палестины, за шесть месяцев жертвами конфликта с Израилем стали 13 тысяч детей, заявил ранее генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини. Он отметил, что в условиях войны сложно получить точные данные, но уже приведенная ведомством информация беспрецедентна. Всего за шесть месяцев в анклаве погибло около 34 тысяч человек.