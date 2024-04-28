Названо число детей, погибших за полгода в секторе Газа БАПОР: в Газе за полгода погибло больше детей, чем в других конфликтах за 4 года

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

По данным Минздрава Палестины, за шесть месяцев жертвами конфликта с Израилем стали 13 тысяч детей, заявил ТАСС генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини. Он отметил, что в условиях войны сложно получить точные данные, но уже приведенная ведомством информация беспрецедентна. Всего за шесть месяцев в анклаве погибло около 34 тысяч человек.

Генеральный комиссар БАПОР пояснил, что количество погибших в палестино-израильском конфликте детей превышает общее число жертв конфликтов во всем мире за последние четыре года. Лаззарини подчеркнул, что это «беспрецедентно и ошеломляюще» как по масштабу, так и по уровню разрушений.

Генеральный комиссар уточнил, что цифра в 34 тысячи не является завышенной. По его словам, он не уверен в том, что это число охватывает всех, кто еще находится под завалами. Минздрав подсчитывает погибших, уже поступивших в медучреждения.

Поэтому скажу, что предоставленные данные, к сожалению, могут быть близки к действительности. В реальности число погибших может быть даже выше или непропорционально выше. Я не считаю, что это завышенные данные, — резюмировал Филипп Лаззарини.

Израиль проявляет крайнюю жестокость в секторе Газа по разрешению США, заявил ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он подчеркнул, что Россия в данном конфликте не поддерживает ни одну из сторон конфликта, призывая только к прекращению огня и гуманитарным миссиям.