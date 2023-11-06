В Госдуме назвали причину «крайней жестокости» Израиля в секторе Газа Депутат Журавлев: Израиль проявляет крайнюю жестокость по разрешению США

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

Израиль проявляет крайнюю жестокость в секторе Газа по разрешению США, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он подчеркнул, что Россия в данном конфликте не поддерживает ни одну из сторон конфликта, призывая только к прекращению огня и гуманитарным миссиям.

Израиль демонстрирует, как на самом деле следует вести войну, не прислушиваясь ни к какой другой стране. Израиль проявил крайнюю жестокость, несмотря на окрики, в том числе из США. Предположу, что из-за поддержки США эта жестокость и была проявлена, — сказал он.

По мнению депутата, воздействовать на Израиль экономическими санкциями не имеет смысла. Журавлев добавил, что необходимо помогать пострадавшим по мере возможности.

Мы можем в международных организациях призывать участников быть более сдержанными в применении разного рода вооружений, чтобы население страдало как можно меньше. И, естественно, в меру возможностей помогать всем, кто уже пострадал — прежде всего мирные жители с обеих сторон, — отметил он.

По последним данным, число погибших в секторе Газа детей после начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября достигло 4104 человек. Общее число жертв превысило 10 тысяч человек.