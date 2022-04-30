Полиция задержала четырёх человек, сломавших инсталляцию ZAMESTIM Полиция Санкт-Петербурга задержала четырёх человек, сломавших инсталляцию ZAMESTIM

Инсталляция ZAMESTIM на пересечении Невского проспекта и Малого Конюшенного переулка / Фото vk.com/steps.mary

Полиция Санкт-Петербурга задержала четырёх человек, которые намеренно сломали инсталляцию ZAMESTIM на пересечении Невского проспекта и Малого Конюшенного переулка в центре города, передаёт РБК со ссылкой на ГУ МВД. В данной инсталляции каждая буква была выполнена в стиле ушедшего из России бренда.

РБК со ссылкой на видеозапись, предоставленную МВД, сообщает, что возле инсталляции произошла драка, после которой один из участников приблизился к конструкции и ударил ногой по букве S, символизирующей автомобильную марку Skoda. От удара буква опрокинулась.

На месте происшествия по подозрению в повреждении конструкции были задержаны четыре гражданина, два молодых человека 29 и 21 года и две 22-летние девушки, все неработающие. Указанные граждане были доставлены в отдел полиции, — говорится в сообщении.

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