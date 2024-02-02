Покушение на главу села в Херсонской области: как ВСУ атакуют РФ 2 февраля

Фото: МО Украины

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. В Херсонской области диверсант собирался взорвать автомобиль главы одного из сел, покушение удалось предотвратить. В ДНР в результате сброса взрывного устройства с БПЛА погиб пенсионер. В Белгородской области под обстрел попали два села, одно из них частично осталось без света. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

Диверсант готовил покушение на главу села в Херсонской области

В Херсонской области диверсант готовил покушение на Романа Назарова, главу села Малокаховка. По словам губернатора Владимира Сальдо, мужчина хотел подорвать автомобиль чиновника.

«[Назаров] лично заметил подозрительного субъекта, который прикрепил бомбу к днищу его автомобиля. Вместе с главой сотрудники Малокаховского территориального управления сумели самостоятельно задержать подозреваемого», — рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, после задержания злоумышленника передали военнослужащим 205-й бригады ВС РФ. Сейчас мужчину допрашивают. Бомбу мощностью около одного килограмма в тротиловом эквиваленте обезвредили.

Сальдо не исключил, что в преддверии президентских выборов Киев может готовить провокации в Херсонской области. Это могут быть как обстрелы, так и сообщения о минировании избирательных участков, пояснил он.

ВСУ обстреляли два населенных пункта Запорожской области

1 февраля с двух часов ночи село Благовещенка в Каменско-Днепровском районе Запорожской области находилось под массированным обстрелом украинской армии. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией», в населенном пункте зафиксировали минимум пять прилетов.

«Получили повреждения не менее пяти домовладений. <...> Произошел обрыв линии электропередачи, также повреждена газовая труба. По предварительной информации, жертв нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Под огнем ВСУ также находился Токмак. Украинские войска обстреливали его из РСЗО. В городе работали средства ПВО. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Фото: МО Украины

Пенсионер погиб при атаке дрона в Донецке

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 66 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 60).

На Горловском направлении украинские войска совершили 52 обстрела, на Донецком — 13, на Ясиноватском — один. По региону выпущены 222 боеприпаса.

Повреждения получили десять жилых домов. На Байкальской улице в Донецке БПЛА сбросил взрывное устройство, в результате погиб мужчина 1960 года рождения. Еще один дрон сбросил взрывное устройство на автобус маршрута № 2 в Горловке, пострадала женщина 1977 года рождения.

За предыдущие 24 часа украинские войска выпустили по региону 199 снарядов. В результате погибли два мирных жителя, еще девять человек пострадали, среди них девочка 2010 года рождения.

Два украинских БПЛА сбили под Воронежем

Накануне утром Воронежскую область пытались атаковать два украинских беспилотника самолетного типа. Их удалось сбить средствами ПВО, отчиталось Минобороны РФ.

«Около 06;30 <...> дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты над <...> Воронежской (два БПЛА) [областью]», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнил губернатор Александр Гусев, это произошло на юге региона. По его словам, обошлось без последствий на земле.

Село в Белгородской области частично осталось без света после обстрела

Накануне украинские войска обстреляли село Мокрая Орловка в Грайворонском городском округе Белгородской области. Как заверил губернатор Вячеслав Гладков, никто из мирных жителей не пострадал.

«Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты нескольких улиц», — уточнил чиновник.

Позже в этот же день под огнем ВСУ оказалось село Теребрено Краснояружского района. Повреждения получил забор местной школы. Обошлось без жертв и пострадавших.

В предшествующие сутки украинские беспилотники совершили налет на населенные пункты региона. Дроны-камикадзе, а также БПЛА со взрывными устройствами атаковали Тишанку, Новую Таволжанку, Богун-Городок и Мокрую Орловку. Один мирный житель получил осколочные ранения лица.

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