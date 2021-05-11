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Россия

Под Симферополем при оказании сопротивления уничтожен боевик

22:07, 11 мая 2021
Фото: fsb.ru

Член международных террористических организаций, объявленный в розыск, был ликвидирован сотрудниками крымского управления ФСБ под Симферополем. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Крым и город Севастополю.

По данным пресс-службы, оперативно-боевое мероприятие проходило при поддержке спецподразделений ФСБ России и Росгвардии. Силовики планировали задержать члена международных террористических организаций, чьё имя не называется.

В ходе проведения оперативно-боевого мероприятия на территории муниципального образования «Городской округ Симферополь» подозреваемый открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, тем самым оказав вооруженное сопротивление. В процессе боестолкновения боевик был нейтрализован, — говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Франции полицейские застрелили женщину, с ножом напавшую на стражей правопорядка.

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