Под Симферополем при оказании сопротивления уничтожен боевик

Член международных террористических организаций, объявленный в розыск, был ликвидирован сотрудниками крымского управления ФСБ под Симферополем. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Крым и город Севастополю.
По данным пресс-службы, оперативно-боевое мероприятие проходило при поддержке спецподразделений ФСБ России и Росгвардии. Силовики планировали задержать члена международных террористических организаций, чьё имя не называется.
В ходе проведения оперативно-боевого мероприятия на территории муниципального образования «Городской округ Симферополь» подозреваемый открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, тем самым оказав вооруженное сопротивление. В процессе боестолкновения боевик был нейтрализован, — говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.
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