Под Симферополем при оказании сопротивления уничтожен боевик

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Россия выражает глубокую озабоченность обострением ситуации в секторе Газа и Восточном Иерусалиме и призывает Израиль и Палестину не предпринимать шагов, ведущих к дальнейшей эскалации напряжённости. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, ситуация в восточной части Иерусалима и вокруг сектора Газа остаётся крайне напряжённой. Москва осуждает нападения на мирных жителей вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности и призывает...