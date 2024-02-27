Пиночет научит их воевать: где и как в России готовят добровольцев на СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В условиях СВО все больше россиян подписывают контракты с Минобороны — по официальным данным, с начала года на службу приняли около 53 тысяч добровольцев. Некоторые из них перед отправкой на фронт проходят специальные курсы. Там будущие бойцы учатся воевать в бронежилетах, способных выдержать автоматную пулю, оттачивают навыки стрельбы и оказания первой помощи. Чему учат на курсах добровольцев, рассказывает корреспондент NEWS.ru, который провел один день в тренировочном центре.

Кто, где и чему учит добровольцев

На полигон Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» в ближнем Подмосковье мы заехали утром, к девяти часам, — к этому времени курсанты уже просыпаются, завтракают и готовятся к очередному дню тренировок. Все похоже на то, с чем можно столкнуться в зоне СВО: армейская палатка с печкой-буржуйкой, бытовка с такой же печкой, уличный навес выполняет роль инструкторского домика и столовой — под навесом разместились стол и самовар. Все это сверху прикрыто маскировочными сетями.

Рядом — лес, бывший строительный полигон, а невдалеке еще и заброшенные казармы давно расформированной воинской части. И все это — места для тренировок. В лесу добровольцев учат вести бой на пересеченной местности или при попадании в засаду, на раскатанном бульдозерами участке стройполигона проводят занятия по тактической медицине, а здания казарм прекрасно подходят для отработки действий в городской застройке.

Нас встретили инструкторы ЦСТ НВП «Рокот»: преподаватели тактико-специальной подготовки с позывными Север, Пиночет и Лапа, медик Марс и инструктор инженерно-саперной подготовки Улуй. Улуй заметил наши оценивающие взгляды и пояснил: мол, живем по-спартански, но на фронте бывают условия и похуже.

«По весне, как земля помягче будет, думаем в рамках инженерной подготовки выкопать нормальный блиндаж с участком окопов. Там и курсанты будут жить как во фронтовых условиях, и зачистку укрепрайонов можно будет отрабатывать», — говорит Улуй.

По его словам, зимой на такой проект просто не хватает времени: долбить мерзлую землю придется пару дней как минимум, а курс занятий для добровольцев и так не долог.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие бывают курсы для добровольцев и кто там преподает

После объявления частичной мобилизации курсов подготовки для тех, кого могут призвать, и для тех, кто сам собирается на СВО, появилось достаточно. Есть курсы на базе военно-спортивных стрелковых обществ и даже страйкбольных клубов, но они — зарабатывают деньги. А есть и некоммерческие, которые держатся на энтузиазме организаторов и за счет пожертвований неравнодушных граждан. ЦСТ НВП «Рокот» — из таких: добровольная некоммерческая организация, созданная ветеранами СВО.

«Сюда приходят те, кто чувствует, что их могут призвать на спецоперацию, и те, кто сам твердо решил пойти на контракт с Минобороны. Приходят и „на всякий случай“. Но большинство — мотивированные люди, понимающие, что лучше получить часть нужных навыков сейчас, в спокойной обстановке, чем постигать военную науку в зоне боевых действий», — говорит инструктор по тактике Пиночет, имеющий за плечами солидный боевой опыт.

По его словам, костяк инструкторов составляют ветераны ВС РФ и ЧВК «Вагнер», самые настоящие военные профессионалы.

«Все оборудование и расходные материалы мы приобретаем за свой счет: холощеное оружие и холостые патроны к нему, пиротехнику, саперный инструмент, средства связи, беспилотники, бронежилеты и прочее снаряжение. Бывает, что помогают волонтеры», — рассказывает Пиночет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бронежилеты и ходьба с оглядкой

Я заприметил в бытовке инструкторов модную каску с тактическими очками и легкий разгрузочный жилет со стропами «молле» (нашитые лесенкой нейлоновые стропы для крепления на них дополнительного снаряжения). Но ребята сказали мне: мол, нет, так ты не поймешь, что к чему. И улыбнувшись поманили за собой: «Ну-ка, пойдем-ка, сейчас нарядим тебя».

Из палатки мне вынесли бронежилет — тяжелый, но, по словам инструктора Улуя, хороший, держит автоматную пулю и осколок, хоть и не всякий, конечно. «Бывают такие осколки, что и танк пробьют», — сказал Улуй, примеряя на меня модную каску. Она оказалась мне мала. Тогда вынесли другую — побольше, но и потяжелее. На пояс нацепили ремень с гранатными подсумками. Потом дали АКМ (в учебном варианте с запаянным стволом), трубу ручного пехотного огнемета «Шмель» и до кучи — противотанковую мину с лямкой для переноски. И, когда я окончательно стал «вьючным бронемишкой», скомандовали: встать в строй!

Инструктор Север повел группу курсантов на занятия по тактике. Мы шли по лесу — сначала по нормально утоптанной тропе, а потом по целине, где снега было по колено. Шли след в след. Передвигаться — максимально осторожно и тихо: группа идет молча, все команды подаются знаками. Север велел крутить головой вокруг. Видеть, что у тебя под ногами (а там прячутся еле видные лески «растяжек»), что над головой (дрон летит или мина на стволе дерева), что вокруг, надо периодически оглядываться на товарищей (все ли в порядке) и уж точно надо оглядываться при передаче сигналов — увидели ли и поняли ли их те, кто идет сзади.

Потом слева грохнул взрыв, и началась стрельба, и всем пришлось падать в разные стороны в сугробы, определять позиции противника и открывать ответный огонь. А затем — мелкими перебежками атаковать противника. Мне пришлось огонь имитировать — мой АКМ с запаянным стволом стрелять не мог. Да и, честно говоря, с непривычки (я курс молодого бойца проходил 20 с лишним лет назад) я пытался банально не растерять по сугробам все, чем меня нагрузили.

Курсанты же — молодые парни и одна девушка — действовали шустро, хотя на всех тоже были каски, бронежилеты, «разгрузки» с автоматными подсумками и прочее снаряжение. По сравнению с ними я был нерасторопной мишенью. Очень неуютное чувство! Наконец, набродившись по лесу, мы вышли к площадке стройполигона.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как раненому бойцу помочь самому себе

Там нас ждало занятие по тактической медицине. Марс предупредил, что специально для журналистов покажет только основные навыки. «Можем, конечно, провести занятие по эвакуации раненого, но это реально надолго. Чтобы добиться от всех правильных действий — на целый день», — объяснил санинструктор. По его словам, оказание первой помощи раненым, и главное — самому себе, — это основной навык, без которого соваться в зону боевых действий вообще не стоит.

«Вы можете и не попасть на передовую, но современная артиллерия и дальнобойные ракеты опасны даже для тыловых подразделений и позиций. Прилететь может куда угодно. И, если вы не умеете останавливать кровь жгутом или турникетом, кровотечение, например, из перебитой артерии убьет вас за 30 секунд, поэтому будем учиться накладывать жгут за 20 секунд», — говорит Марс, раздавая нам все необходимое.

Санинструктор объяснил, как правильно хранить жгут, чтобы не потерять его и быстро достать в случае необходимости одной рукой. «Будем считать, что раненая рука у вас не работает. Накладываем жгут одной рукой, — и он показал, как это делать, зажав в зубах один конец жгута и быстро перевязав себя одной рукой. — Всем понятно? Повторяем! Время пошло!»

Мы учились перевязывать руку стоя, руку лежа и ногу тоже лежа. В итоге все три раза я не успел наложить жгут правильно — то мешало снаряжение, то жгут выскальзывал из зубов...

«Так, один из вас три раза умудрился стать „двухсотым“. Вся группа — десять отжиманий!» — поморщился Марс. А после наказания подошел ко мне и показал, как перевязывать раненого товарища в положении стоя или сидя: положить его руку себе на плечо — так удобнее — и затянуть жгут с приличной силой ближе к подмышке. Было больно, и через полминуты рука начала неметь. Марс пояснил, что это как раз признаки правильного наложения жгута: он жмет на идущие в руке нервные окончания и перекрывает ток крови. Сняв жгут, он подбодрил меня: мол, для устойчивого навыка достаточно повторить упражнения со жгутом примерно тысячу раз...

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как добровольцу стать менее уязвимым в бою

До конца дня мы успели поучаствовать в занятиях по штурму зданий, поговорить с курсантами и наслушаться историй от инструкторов — с юмором и выстраданной боевой мудростью одновременно. И из всех разговоров получалось, что люди на курсах «Рокота» собрались целеустремленные, твердо понимающие, что военные навыки им пригодятся не «для галочки», а для жизни.

Пиночет подтвердил: по известной ему статистике, среди тех, кто прошел подобное обучение до подписания контракта, процент уцелевших вдвое больше, чем среди тех, кто идет на службу «чистым листом».

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