Первыми от коронавируса будут прививать медиков и пожилых людей

https://static.news.ru/photo/f6c0f11a-d88b-11ea-b2d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медицинских работников и людей пожилого возраста в первую очередь будут вакцинировать от коронавируса, после того как препарат пройдёт регистрацию. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

Прежде всего вакцину получат медицинские работники и пожилые люди, то есть более уязвимые слои населения, — цитирует ТАСС Гриднева.

Как писал NEWS.ru, вакцина против коронавируса, разработанная НИЦ имени Гамалеи, находится на финальном этапе испытаний, в ближайшие дни она уже пройдёт регистрацию. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что промышленное производство вакцины против коронавируса, разработанной НИЦ имени Гамалеи, планируется в сентябре. Массовую вакцинацию населения Минздрав планирует начать с октября.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прокомментировали сообщения о вероятном скором начале производства вакцины от COVID-19 в России. В организации призвали проводить тщательные испытания препаратов и соблюдать все требования для их безопасного использования. Любая вакцина и любое лекарство с этой целью должны подвергаться всей серии разных испытаний и тестирований перед тем, как получать лицензию на их применение, заявили в ВОЗ.