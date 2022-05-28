Первый российский чартер приземлился в Шарм-эш-Шейхе

Фото Hazem Gouda/dpa/Global Look Press

Первый чартерный борт отечественной авиакомпании IFly 28 мая приземлился в аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха после того, как в начале марта было объявлено о приостановке авиасообщения между странами, передаёт РИА Новости. Отмечается, что рейс общей вместимостью 378 пассажиров при полной загрузке выполнил лайнер А-330 из Шереметьево.

Туроператор Tez Tour, запустивший чартерную цепочку в Египет, отметил, что все туристы, желавшие с конца февраля посетить египетские курорты по приобретенным турам, вскоре смогут это сделать.

Авиакомпания получила все необходимые разрешения как от российских, так и от египетских властей, подтверждающие возможность выполнения рейсов. Собственная полетная программа туроператора будет выполняться по средам и субботам в Шарм-эш-Шейх и с 29 мая — по четвергам и воскресеньям в Хургаду из столичного аэропорта Внуково, — сообщила пресс-служба туроператора.

Росавиация с 6 марта рекомендовала российским авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж, а с 8 марта — перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в Россию. Решение было принято на фоне массовых арестов воздушных судов РФ за рубежом.

На днях стало известно, что Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центра страны с 25 до 31 мая. Как отмечается на сайте ведомства, временно ограничено авиасообщение с аэропортами Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.