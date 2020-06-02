Паспорта при голосовании по Конституции будут проверять бесконтактно

https://static.news.ru/photo/edba4050-a4d1-11ea-b427-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Члены избирательных комиссий будут перед голосованием по поправкам в Конституцию проверять паспорта избирателей на расстоянии. Касаться их руками запрещено, проинформировала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Об этом она сообщила на заседании ЦИК, посвящённом будущему плебисциту.

Не надо отдавать паспорт члену участковой избирательной комиссии — он (голосующий. — NEWS.ru) показывает его на расстоянии в открытом виде, чтобы все данные было видно, — пояснила Памфилова, её слова приводит ТАСС.

Кроме того, в ходе голосования по поправкам в Конституцию россиянам надо будет при предъявлении документа кратковременно снимать защитную маску. Это необходимо для идентификации личности, сказано в рекомендациях Роспотребнадзора.

Ранее, как писал NEWS.ru, Памфилова пообещала, что в день голосования все необходимые требования по безопасности будут выполнены.

Провести 1 июля всероссийское голосование по поправкам в Конституцию поручил президент Владимир Путин.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам.