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Медицинский персонал городской больницы № 11 в Омске отказался делать перевязку раны пожилому пациенту. Сын пенсионера Павел сам провёл необходимую медицинскую процедуру. Об этом сообщил Ридус.

Позвонил отец и попросил забрать его домой, потому что умирать в больнице он не хочет. И перевязку никто так и не сделал, — привели слова сына пациента в Ридус.

Мужчине нужна была регулярная перевязка раны на ноге, дважды в день. Даже, когда из неё начали выделяться гной и сукровица, медицинский персонал не сделал перевязку раны. Сын пациента решил разобраться, почему его отцу не обеспечивают необходимый уход.

Врач больницы заявил о том, что в больнице нет необходимых материалов, к тому же медицинские сёстры «не умеют перевязывать больных».

Ну они же учились как бы на другое дело. Я вот не могу операции на сердце делать, — привели слова врача в Ридус.

Павел не растерялся, и провёл мастер-класс для медицинского персонала, самостоятельно сделав перевязку раны своему отцу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пьяный дежурный травматолог поликлиники в Омске отказался принимать пациентов с переломами и уволился из-за того, что его «не устраивает работа». Врач пожаловался на маленькую зарплату.