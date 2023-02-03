«Остаюсь в России»: Николай Соболев о своем включении в список иноагентов

Фото: URA.RU/TASS

Николай Соболев

Блогер Николай Соболев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил NEWS.ru, что планирует остаться в России, несмотря на включение в список иностранных агентов. Кроме того, он обжалует решение Минюста России в суде.

Конечно, собираюсь обжаловать в суде. Меня включили в список агентов из-за того, что я якобы выступал в поддержку Украины и использовал материал иностранных агентов. Это официальная причина. Обжалую решение. Собираюсь оставаться в России и связываю с этой страной свою судьбу. Других вариантов быть не может, все, что я делаю, лично я расцениваю как стремление к благу. Уверен, что данное решение ошибочно. Никакого иностранного финансирования я не получал. Ни с какими организациями за рубежом не сотрудничал и не собираюсь, — заявил Соболев.

Ранее Минюст России внес пятерых человек в список иностранных агентов. В их число попали блогер Николай Соболев, ведущий YouTube-канала «Популярная политика» Александр Макашенец, координатор движения «Свободная Ингрия» Павел Мезерин, авторы романов «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» Елена Прокашева и Екатерина Дудко.

По версии ведомства, Соболев высказывался против граждан Российской Федерации и специальной военной операции на Украине, выступал в поддержку недружественной страны — Украины, распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами.

13 января Минюст внес в список иноагентов актера театра и кино Артура Смольянинова. Артист публично заявил, что его не волнует, в какой форме останется РФ, даже если будет одна область, а «все остальное превратится в радиоактивный пепел». Кроме него, в список иноагентов попали музыкальный критик Артемий Троицкий, экс-глава пермского штаба Навального (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Сергей Ухов, украинский телеведущий Александр Шелест, юрист Анатолий Фурсов и бывший священник Сергей Кирсанов.