Минюст внес Артура Смольянинова в реестр иноагентов

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Артур Смольянинов

Министерство юстиции 13 января расширило список иностранных агентов, включив в перечень актера театра и кино Артура Смольянинова. Кроме него в этот список попали: музыкальный критик Троицкий Артемий Кивович, экс-глава пермского Штаба Навального (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Ухов Сергей Анатольевич, украинский телеведущий Александр Шелест, юрист Анатолий Фурсов и бывший священник Кирсанов Сергей Владимирович.

В список также было включено общество с ограниченной ответственностью «ТЕНЕС», которое было учреждено Михаилом Зыгарем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

В январе этого года Смольянинов в YouTube-интервью главреду издания «Новая газета. Европа» Кириллу Мартынову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что ему наплевать на Россию. Он признался, что его не волнует, в какой форме останется РФ, даже если будет одна область, а «все остальное превратится в радиоактивный пепел». Он добавил, что если бы и принимал участие в военном конфликте, то только на стороне Киева.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в итоге поручил открыть уголовное дело в отношении Смольянинова. Дело против актера предложил возбудить депутат Госдумы Султан Хамзаев.