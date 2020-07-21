Орешкин рассказал о целях изменённых нацпроектов

https://static.news.ru/photo/7d21e918-cb52-11ea-89c0-fa163e074e61_660.jpg Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Помощник главы государства, бывший министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что правительство начнёт подготовку поправок в нацпроекты после подписания президентом РФ указа по национальным целям развития страны до 2030 года.

Изменённые национальные проекты как главный инструмент достижения национальных целей будут представлены для рассмотрения на президентском совете этой осенью, — передаёт РБК слова Орешкина.

Он отметил, что поправки должны быть подготовлены в трёхмесячный срок.

По его словам, одной из первых целей, поставленных Владимиром Путиным, является задача сохранения населения, здоровья и благополучия людей.

В данном аспекте, подчеркнул Орешкин, ключевыми показателями являются продолжительность жизни и уменьшение количества людей, живущих с доходами ниже прожиточного минимума.

В целом, например, та же продолжительность жизни — это такой сводный показатель, на который свой отпечаток накладывают и система здравоохранения, и экология, и то, что у нас происходит с аварийностью на дорогах. Все эти показатели влияют напрямую на продолжительность жизни, — сказал он.

Второй целью является задача обеспечения для каждого россиянина возможности получить качественное образование.

Третьей целью Орешкин назвал комфортную и безопасную среду для жизни, куда входят и инфраструктура, и дороги, и качество жилья, и качество окружающей среды.

Четвёртая цель подразумевает обеспечение восстановления занятости и доходов населения, пятая — создание условий для цифровой трансформации экономики.

Везде применение цифровых технологий может позволить перейти на качественно иной уровень, обеспечить другой уровень эффективности, — подчеркнул Орешкин.

21 июля глава государства поручил президентской администрации подготовить документы по закреплению целей развития страны до 2030 года, а кабмин и Госсовет, в свою очередь, должны будут на основе этих документов в течение трёх месяцев внести коррективы в нацпроекты. Путин посчитал, что поставленные задачи нуждаются в незначительной актуализации, учитывая опыт последних нескольких месяцев, однако в целом констатировал приверженность прежнему курсу.

Как ранее писал NEWS.ru, российские власти придерживаются намеченных ранее ориентиров по нацпроектам, несмотря на экономические трудности, заявил Владимир Путин.