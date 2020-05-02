Онищенко раскрыл возможный сценарий выхода из режима самоизоляции в РФ

https://static.news.ru/photo/912493ce-8bfc-11ea-bd96-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: АГН Москва/Global Look Press

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, по какому сценарию может проходить поэтапное снятие режима самоизоляции в России.

Первый вопрос — мы должны думать о разрешении мероприятий на открытом воздухе, но в индивидуальном порядке. Затем разрешить совместные прогулки с семьёй — людей, которые вместе сидят на самоизоляции. Мы исходим из того, что дополнительных возможностей заразиться у них не будет, но прогулка вполне возможна. И конечно же, соблюдение социальной дистанции, чтобы семьи не встречались с другими. Затем, в самую последнюю очередь, разрешить выход на прогулку старшей группе, свыше 65 лет, — привело мнение Геннадия Онищенко радио Sputnik.

Он добавил, что на первом этапе могут уже открыться салоны красоты, рестораны с доставкой на дом. На втором этапе допустимо открытие небольших торговых точек, спортивных центров и церквей. При этом заведения должны обеспечить заполнение помещения только на 30%, а где возможно, то перенос обслуживания на улицу. Геннадий Онищенко отметил, что в первое время заведения могут работать с клиентами по предварительной записи.

Бывший главный санитарный врач РФ сообщил, что на последнем этапе уже будут открываться кафе, рестораны, кинотеатры, театры и другие культурные заведения. Заведения также должны будут обеспечить заполнение только на 30%. А посетители должны соблюдать дистанцию и носить маски.

И уже на последнем этапе можно восстанавливать полностью свободное передвижение, но с рекомендацией использования масок. Представьте, какое количество людей будет в метро, когда разрешат передвижение... Маски должны быть обязательно и, конечно, социальная дистанция в два метра, — привели слова Геннадия Онищенко на радио Sputnik.

Как писал NEWS.ru ранее, Геннадий Онищенко считает, что режим самоизоляции для пожилых людей может быть ослаблен с наступлением тепла.