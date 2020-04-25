Самоизоляцию для пожилых могут ослабить с наступлением тепла

https://static.news.ru/photo/51d6952e-8755-11ea-b375-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: АГН Москва/Global Look Press

Режим самоизоляции для пожилых людей может быть ослаблен с наступлением тепла. Такое предложение выдвинул первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Санврач считает, что летнее тепло сделает свое «позитивное дело» и сыграет «огромную положительную роль» в этом процессе. Онищенко напомнил, что все вспышки вирусных заболеваний начинаются с приходом холодов, пишет РИА Новости.

Коронавирус в этом плане — «очень лояльная инфекция», так как 40% заболевших переносят её бессимптомно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи предлагают ослабить ограничительные меры для детей и беременных женщин. Послабления должны действовать и для людей с хроническими заболеваниями.