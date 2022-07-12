Очередь из антироссийских вивисекторов Нас опять жаждут расчленить

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Что общего между министром обороны Украины Алексеем Резниковым, бывшим президентом Польши Лехом Валенсой и несколькими чиновниками нынешней американской администрации? А все очень просто. В последнее время все они, кто с тайной надеждой, кто в расчете на новые бюджеты, упорно говорят о необходимости уничтожить нынешнюю Россию путем ее жесткого расчленения. Разбивки на небольшие, легко внешне управляемые образования. Что-то вроде новых колоний.

Почему у наших доброжелателей именно сейчас новое обострение по такому поводу, гадать особенно не приходится. Несмотря на все усилия, фактически провозглашенную войну до последнего украинца, беспрецедентные экономические санкции и не имеющее аналогов психологическое давление, никакие перспективы ни военной победы над Россией, ни раскола в ее элитах, ни народного бунта против режима не просматриваются. Тупик. А за потраченные бюджеты надо как-то отчитываться. И тогда из нафталина и извлекается побитая молью идея распада России.

Собственно, недаром еще Александр III повторял, что на Западе «они огромности нашей боятся». А потому и разного рода обоснования необходимости распада России насчитывают уже более ста лет. Одним из таких теоретиков был небезызвестный Александр Парвус, социал-демократ, соратник большевиков, активно работавший на кайзеровскую разведку и представлявший немецким спонсорам русскую революцию как инструмент развала страны. Он был исключительно откровенен: «Задача демократии в России состоит в двух вещах. Во-первых, в свержении царизма. А во-вторых, в расчленении России на мелкие государства».

Такая цитата — лучшая иллюстрация к тезису об исчерпании для нас лимита революций. А потому роль нынешних Парвусов старательно исполняют сконцентрировавшиеся в Вильнюсе остатки навальнистов, для которых отдать Крым, Кубань и «что там еще попросят» так же просто, как стакан воды выпить.

После Второй мировой войны уже американские теоретики стали чертить границы стран, на которые требовалось разбить советское пространство. Причем помимо традиционных сибирских, поволжских и дальневосточных республик у них вырисовывалась даже экзотическая Казакия.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Распад Советского Союза дал повод для новых надежд на повторение подобного процесса уже в самой России. Обоснований для таких изысканий было множество, но за лицемерной заботой о судьбах «порабощенных народов» просматривался вполне корыстный интерес, который сформулировала госсекретарь США Мадлен Олбрайт. Она публично заговорила о несправедливости того, что сибирские богатства принадлежат одной России.

И вот теперь министр обороны Украины сформировал «третий сценарий» окончания войны, который заключается в распаде России как шансе для нынешнего киевского режима. Собственно, тамошние нацики уже давно мечтают о том, что Россия распадется и они не только вернут Крым, но присоединят Кубань, Белгород и даже Воронеж.

Бывший агент спецслужб Болек, заодно и нобелевский лауреат Лех Валенса пошел еще дальше. По нему выходит, что даже военная победа над путинской Россией не принесет стабильности на континенте, а потому и необходимо превратить Россию в скопище мелких, вечно между собою враждующих мини-государств. И вот тогда наступят стабильность, тишь и всеобщая благодать.

Фото: flickr Лех Валенса

К тому же и общее население Валенса рекомендует уменьшить до 50 миллионов. Правда, он не решился пояснить, как это сделать, чтобы, видимо, уж не скатиться до уровня гитлеровских специалистов по окончательному решению национального вопроса.

Впрочем, он оказался «гуманнее», чем та же Маргарет Тэтчер, которая оставляла нам всего 15 миллионов. Остальных должны были убить алкоголь и наркотики.

В общем, это все, что нам надо помнить о предложениях любой ценой договориться с коллективным Западом. Цена уж ныне выглядит совсем запредельной.