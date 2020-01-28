https://static.news.ru/photo/bb83fcca-41e9-11ea-9ac2-fa163e074e61_660.jpg На месте взрыва в Архангельске 31.10.2018 Фото: vk.com/ yamaha29/Global Look Press

Московский городской суд 28 января отказался продлить домашний арест московского школьника, обвинённого в изготовлении самодельной бомбы и задержанного после теракта в архангельском управлении ФСБ.

Школьнику запрещено выходить из дома с 22.00 до 07.00, посещать массовые и общественные мероприятия, общаться со свидетелями по уголовному делу, <...> отправлять и получать почтовые и телеграфные отправления, использовать средства связи, интернет, — сообщает ТАСС.

Ограничения установлены до 28 апреля.

Силовики задержали московского школьника 2 ноября 2018 года — через три дня после теракта в Архангельске, где 17-летний студент подорвал самодельную бомбу. Изначально москвича обвинили в хранении взрывчатки и создании взрывного устройства в составе организованной группы, но позже дело переквалифицировали — следствие не нашло признаков того, что подросток действовал не один.

Как писал NEWS.ru, школьник провёл три месяца в СИЗО, а с февраля 2019 года содержался под домашним арестом. Следствие завершилось, но в ноябре 2019-го СК его возобновил.