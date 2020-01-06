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Менеджер ирландского бойца Конора Макгрегора Оди Аттар предложил провести реванш с чемпионом Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым в Москве.

Почему бы не провести в будущем реванш в Москве? Конора любят в России, понятно, что и Хабиб очень популярен. Это было бы очень зрелищно, — цитирует Аттара ТАСС. 7 сентября...