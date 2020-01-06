Скоростной режим на трассе M11 «Москва—Санкт-Петербург» планируют повысить до 130 км/ч. Сейчас такой режим действует только на участке около Вышнего Волочка. Об этом
На М11 расположено 16 пунктов взимания платы, шесть многофункциональных сервисных зон, полтора десятка контейнерных заправок. Сейчас скорость движения по М11 — 110 км/ч. Исключение — обход Вышнего Волочка, где можно разгоняться до 130 км/час. Весной планируем увеличить скоростной режим до 130 км/час и на других участках трассы, — процитировало агентство Вячеслава Петушенко.
Новый скоростной режим планируют ввести весной 2020 года.
Ранее NEWS.ru писал о том, что скоростной режим планируют повысить летом 2020 года.
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