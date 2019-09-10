Применение двигателя типа ПД-35 на двухмоторном самолёте Ил-96 позволит значительно увеличить топливную эффективность воздушного судна.
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Двухдвигательная компоновка позволит Ил-96 тратить в полтора-два раза меньше топлива. Это будет способствовать запуску в серийное производство лайнера, способного выполнять средне- и дальнемагистральные маршруты с большим пассажиропотоком, передаёт
Издание уточняет, что все опытно-конструкторские работы планируется завершить к 2027 году. Помимо Ил-96 двигатель ПД-35 будет предложен для широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта CR929, над созданием которого совместно работают Россия и Китай.
Ранее News.ru писал, что Россия планирует возобновить производство новых сверхтяжёлых самолётов «Руслан». Исследовательские работы по ним уже внесены в Госпрограмму вооружения до 2027 года. Создавать воздушные суда планируется на базе Ан-124, их будут оцифровывать и снабжать новыми двигателями ПД-35.