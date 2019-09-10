https://static.news.ru/photo/6c9cbc38-d3de-11e9-a8da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Применение двигателя типа ПД-35 на двухмоторном самолёте Ил-96 позволит значительно увеличить топливную эффективность воздушного судна.

Как сообщил в интервью РИА Новости генеральный конструктор Объединённой двигателестроительной корпорации Юрий Шмотин, компания рассчитывает согласовать технические требования двигателя в 2020–2021 годах.

Двухдвигательная компоновка позволит Ил-96 тратить в полтора-два раза меньше топлива. Это будет способствовать запуску в серийное производство лайнера, способного выполнять средне- и дальнемагистральные маршруты с большим пассажиропотоком, передаёт Politexpert .

Издание уточняет, что все опытно-конструкторские работы планируется завершить к 2027 году. Помимо Ил-96 двигатель ПД-35 будет предложен для широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта CR929, над созданием которого совместно работают Россия и Китай.

Ранее News.ru писал, что Россия планирует возобновить производство новых сверхтяжёлых самолётов «Руслан». Исследовательские работы по ним уже внесены в Госпрограмму вооружения до 2027 года. Создавать воздушные суда планируется на базе Ан-124, их будут оцифровывать и снабжать новыми двигателями ПД-35.