За сутки зарегистрировали 21 новый случай заражения коронавирусом в 15 регионах России. Об этом
Новые случаи зафиксированы в Москве, республиках Хакасия и Татарстан, Красноярском крае, Самарской, Свердловской, Тверской, Московской, Ярославской, Калужской, Тамбовской, Нижегородской, Калининградской, Пензенской и Архангельской областях.
Все заражённые вернулись в течение последних двух недель из стран, где зафиксировано большое количество инфицированных. Также на карантине находятся люди, которые контактировали с заражёнными.
Отмечается, что в Республике Татарстан инфицирован один человек — гражданин Франции.
Ранее NEWS.ru писал о том, что коронавирус выявлен во всех странах Европы. Последней страной, где не были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, оставалась Черногория. Однако в стране зафиксировали два случая инфицирования. Таким образом, в Европе не осталось государств, которые не подверглись пандемии.
Добавьте наши новости в избранные источники