https://static.news.ru/photo/089d7ab4-6890-11ea-8549-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За сутки зарегистрировали 21 новый случай заражения коронавирусом в 15 регионах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Новые случаи зафиксированы в Москве, республиках Хакасия и Татарстан, Красноярском крае, Самарской, Свердловской, Тверской, Московской, Ярославской, Калужской, Тамбовской, Нижегородской, Калининградской, Пензенской и Архангельской областях.

Все заражённые вернулись в течение последних двух недель из стран, где зафиксировано большое количество инфицированных. Также на карантине находятся люди, которые контактировали с заражёнными.

Отмечается, что в Республике Татарстан инфицирован один человек — гражданин Франции.

Ранее NEWS.ru писал о том, что коронавирус выявлен во всех странах Европы. Последней страной, где не были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, оставалась Черногория. Однако в стране зафиксировали два случая инфицирования. Таким образом, в Европе не осталось государств, которые не подверглись пандемии.