https://static.news.ru/photo/3831b65a-688b-11ea-aa79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Cecilia Fabiano.Foto C/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Черногории Душко Маркович сообщил о двух случаях заболевания коронавирусом в стране. Таким образом, в Европе не осталось государств, которые не подверглись пандемии.

Власти Черногории уже приняли меры по предотвращению распространения заболевания. С 16 марта 2020 года на территории страны закрыты все учебные заведения. Также введён запрет на проведение массовых мероприятий.

Черногория действительно оставалась последней страной Европы без коронавируса. Дело в том, что она очень маленькая — немногим более 60 тысяч человек. Если вы возьмёте такой же по площади и населению регион, например, Сербии, также не найдёте заражённых, — заявил сербский эпидемиолог доктор Зоран Радованович.

Как писал NEWS.ru, на сегодняшний день в Черногории заблокированы тысячи российских туристов. Из-за закрытых границ они не могут вылететь из страны.