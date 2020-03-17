https://static.news.ru/photo/696bcfe0-6867-11ea-9b60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Победа» не может выполнить рейс из черногорского города Тиват, так как ей не выдают разрешение на вывоз пассажиров. На территории Черногории, закрытой в связи с коронавирусом, остались более тысячи россиян.

«Победа» направила все необходимые запросы на разрешение вывозных рейсов, но до сих пор вопрос не решён, — сообщили ТАСС в авиакомпании.

В лоукостере уточнили, что российские туристы весь день находятся в аэропорту в ожидании вылета, но 17 марта он уже точно не состоится.

Как писал NEWS.ru, российская семья из пяти человек застряла на границе между Сербией и Черногорией. Причиной стали заградительные меры против коронавируса. Они выехали из Москвы 14 марта в ночь, пересекли границу Сербии 15 марта и подъезжали к КПП «Добраково», когда узнали, что граница Черногории закрыта.