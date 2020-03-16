https://static.news.ru/photo/330f19f2-67a9-11ea-9c89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Pitt/twitter.com

Российская семья из пяти человек застряла на границе между Сербией и Черногорией. Причиной стали заградительные меры против коронавируса.

Мы застряли между границами Сербии и Черногории. Мы выехали из Москвы 14 марта в ночь, когда ничего не предвещало закрытия границ с Сербией, пересекли границу Сербии 15 марта на погранпереходе Бродарево и подъезжали к КПП Добраково, когда узнали, что граница Черногории закрыта. Всю ночь мы с двумя маленькими детьми четырех и шести лет провели в машине, — цитирует ТАСС пострадавшую.

Она также добавила, что пограничные службы предложили подписать им отказной лист. Однако это грозит запретом на въезд в страну с 16 марта. Хотя семья находится на границе с 15 марта.

NEWS.ru ранее писал, что из-за коронавируса лоукостер «Победа» с 18 марта приостановит полёты в Черногорию. Из-за пандемии правительство страны решило запретить въезд иностранных граждан.