Названы самые востребованные у россиян города для переезда

https://static.news.ru/photo/2998da24-7498-11ea-b7d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России за последний год отмечается рост спроса на жильё в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова.

По имеющимся данным, в Москве востребованность жилья увеличилась на 35%, в Северной столице — на 31%, в Тюмени на 20%. Также россияне не против переезда в Сочи, где за год спрос на квартиры вырос в 2,1 раза, в Краснодар и Анапу — в 2 раза, в Екатеринбург — в 1,8 раза, в Калининград — в 1,4 раза.

По данным сервиса «Авито Недвижимость», за первые три месяца 2021 года активно вырос спрос на жильё в Москве и Сочи. При этом в столице в 1,8 раза увеличился спрос на первичное жильё, в Сочи — те же показатели как для «первички», так и для вторичного рынка.

По мнению экспертов, в нестабильные времена граждане могут инвестировать денежные средства в недвижимость. При этом жильё традиционно приобретается в экономически активных городах. Кроме того, Москва и Санкт-Петербург привлекают россиян и рассматриваются в качестве переезда в связи с высокими зарплатами на рынке труда и развитой социальной инфраструктурой.

Ранее аналитики перечислили районы Москвы с завышенными ценами на жильё. Возглавил список район около станции метро «Тульская», где средняя цена за 1 кв. метр на 15% превышает среднерыночную. Второе место занял Ломоносовский проспект с завышением в 13%. Тройку лидеров замкнул район Матвеевское, где стоимость больше должной на 11%. В топ-5 также вошли Крылатский и Пресненский районы, где цены завышены на 10%.