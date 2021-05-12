Названы самые востребованные у россиян города для переезда

В России за последний год отмечается рост спроса на жильё в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова.
По имеющимся данным, в Москве востребованность жилья
По данным сервиса «Авито Недвижимость», за первые три месяца 2021 года активно
По мнению экспертов, в нестабильные времена граждане могут инвестировать денежные средства в недвижимость. При этом жильё традиционно приобретается в экономически активных городах. Кроме того, Москва и Санкт-Петербург привлекают россиян и рассматриваются в качестве переезда в связи с высокими зарплатами на рынке труда и развитой социальной инфраструктурой.
Ранее аналитики перечислили районы Москвы с завышенными ценами на жильё. Возглавил список район около станции метро «Тульская», где средняя цена за 1 кв. метр на 15% превышает среднерыночную. Второе место занял Ломоносовский проспект с завышением в 13%. Тройку лидеров замкнул район Матвеевское, где стоимость больше должной на 11%. В топ-5 также вошли Крылатский и Пресненский районы, где цены завышены на 10%.