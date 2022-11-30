Названы самые популярные турмаршруты россиян на первые выходные 2023-го

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Портал Readovka выяснил самые популярные среди россиян направления для празднования Нового года. Абсолютное большинство соотечественников планируют встречать праздник на родине, сообщает издание.

Около 80% билетов, оформленных с начала декабря по 8 января, приходятся на внутренние рейсы, сообщает портал со ссылкой на сервис «Туту.ру». Самыми популярными городами для встречи Нового года стали Москва и Санкт-Петербург.

На международные перелеты в праздничные дни выпадает только 11% бронирований, это всего на 3,5% выше, чем в прошлом году. В первую очередь раскупаются билеты в Узбекистан, Таджикистан, Армению. Из стран дальнего зарубежья самыми востребованными стали Турция, ОАЭ и Израиль.

За билет в одну сторону по маршруту Москва — Санкт-Петербург путешественники платят в среднем 2349 рублей, что на 2% меньше, чем в прошлом году. Это самое популярное направление для бронирования. На втором месте маршрут Москва — Ростов-на-Дону, на третьем — Москва — Казань.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин назвал средние цены на новогодний отдых в самых популярных у россиян странах. Он отметил, что в целом стоимость путевок снизилась из-за низкого спроса во время мобилизации, а россияне в основном покупают туры с размещением в пятизвездочных отелях.