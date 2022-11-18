В РСТ назвали средние цены на новогодние путевки за границу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин назвал NEWS.ru средние цены на новогодний отдых в самых популярных у россиян странах. Он отметил, что в целом стоимость путевок снизилась из-за низкого спроса во время мобилизации, а россияне в основном покупают туры с размещением в пятизвездочных отелях.

Если говорить про новогодние туры, то средний чек на семидневный отдых для двоих туристов в Египте, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах равен 120–140 тыс. руб. Но это средний чек, а туристы часто предпочитают пятизвездочные гостиницы, и здесь диапазон цен варьируется уже от 170 тыс. до 350 тыс. руб., — сказал Горин.

В то же время он отметил, что отдых в ноябре и декабре, в межсезонье, стоит значительно дешевле. По словам Горина, путевки стали доступнее не только из-за падения спроса в период мобилизации, но и в связи с увеличением числа прямых рейсов на курорты в последние месяцы.

В свою очередь NEWS.ru изучил сайты туроператоров ANEX Tour и Tez Tour и подтверждает: сейчас там предлагается множество ноябрьских и декабрьских недельных путевок на двоих в Египет, Турцию и ОАЭ за 60–70 тыс. руб.

Подробнее о том, как снизились цены на путевки и что будет с российским туристическим рынком дальше, читайте в большом материале NEWS.ru.