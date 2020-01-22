https://static.news.ru/photo/c88d2066-3cff-11ea-ae30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karl-Heinz Spremberg/imageBROKER.com/Global Look Press

В 2019 году больше всего преступлений женщины совершили в Московской области (7161), Челябинской (4777) и Свердловской (4754) областях. С соответствующей информацией Министерства внутренних дел России ознакомился NEWS.ru.

В пятёрку субъектов страны с самим высоким уровнем преступности среди женщин также входят Ростовская область (4629) и Москва (4508).

Вместе с тем меньше всего преступлений среди женщин было зафиксировано в Ненецком (78) и Чукотском (109) автономных округах. За ними следуют Ингушетия (117), Калмыкия (147) и Севастополь (248).

В целом по стране в прошлом году отмечено 142,5 тысячи преступлений, совершённых женщинами. Это меньше, чем в 2018 году (145,4 тысячи).

Ранее NEWS.ru писал о том, что подозреваемая в организации нападения на супругу московского депутата Михаила Хананашвили директор частной школы «Русский Гарвард» Василиса Маслова ждёт ребёнка.

