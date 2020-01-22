Фото: Karl-Heinz Spremberg/imageBROKER.com/Global Look Press

В 2019 году больше всего преступлений женщины совершили в Московской области (7161), Челябинской (4777) и Свердловской (4754) областях. С соответствующей информацией Министерства внутренних дел России ознакомился NEWS.ru. 

В пятёрку субъектов страны с самим высоким уровнем преступности среди женщин также входят Ростовская область (4629) и  Москва (4508). 

Вместе с тем меньше всего преступлений среди женщин было зафиксировано в Ненецком (78) и Чукотском (109) автономных округах. За ними следуют Ингушетия (117), Калмыкия (147) и Севастополь (248). 

В целом по стране в прошлом году отмечено 142,5 тысячи преступлений, совершённых женщинами. Это меньше, чем в 2018 году (145,4 тысячи).

Ранее NEWS.ru писал о том, что подозреваемая в организации нападения на супругу московского депутата Михаила Хананашвили директор частной школы «Русский Гарвард» Василиса Маслова ждёт ребёнка. 
 

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях