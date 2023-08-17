Названа сумма контрактов, заключенных «Рособоронэкспортом» на «Армии-2023» «Рособоронэкспорт» на Армии-2023» заключил контракты на сумму $600 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Рособоронэкспорт» заключил несколько контрактов на сумму около $600 млн на международном военно-техническом форуме «Армия-2023», сообщил ТАСС генеральный директор компании Александр Михеев. По его словам, в ходе мероприятия представители организации также обсудили развитие двухстороннего сотрудничества с партнерами.

Заключили несколько экспортных контрактов на сумму около $600 млн, обсудили с партнерами развитие двустороннего военно-технического сотрудничества, в том числе увидели большой интерес к проектам индустриального партнерства, — сообщил Михеев.

На форуме была представлена масштабная деловая программа, добавил он. В рамках мероприятия были показаны более 350 моделей российской продукции военного, двойного и гражданского назначения.

Достигли договоренностей о совместном производстве на территории заказчиков автоматов Калашникова, бронетехники, управляемых снарядов, а также установке российских необитаемых боевых модулей различного калибра на шасси партнеров, — добавил глава «Рособорнэкспорта».

Ранее Михеев заявил, что Россия не закупает боеприпасы у иностранных партнеров. Отечественные корпорации способны удовлетворить спрос вооруженных сил без внешней помощи, добавил он.