Бортовые самописцы самолёта Airbus A321, совершившего 15 августа аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье, находятся в надлежащем состоянии. Данные, которые на них содержатся, подлежат расшифровке, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).
Специалисты уже приступили к анализу записей, как с речевого, так и с параметрического «чёрного ящика».
В МАК уточнили, что в работе комиссии
Ранее News.ru сообщал, что оперативный штаб по ликвидации последствий инцидента начал подготовку к эвакуации фюзеляжа воздушного судна. Его будут вывозить по частям.
Борт «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Симферополь, 15 августа совершил экстренную посадку на кукурузном поле. ЧП произошло сразу же после вылета из аэропорта Жуковский из-за столкновения со стаей птиц, которые попали в оба двигателя.
На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. К медикам обратились 76 человек.
Командир пилотной группы Дамир Юсупов и его помощник Георгий Мурзин удостоены звания Героев России. Остальным членам экипажа присуждены ордена Мужества.