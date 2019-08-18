https://static.news.ru/photo/0b42104e-c1c5-11e9-8827-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Бортовые самописцы самолёта Airbus A321, совершившего 15 августа аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье, находятся в надлежащем состоянии. Данные, которые на них содержатся, подлежат расшифровке, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

Специалисты уже приступили к анализу записей, как с речевого, так и с параметрического «чёрного ящика».

В МАК уточнили, что в работе комиссии принимают участие представители Росавиации, компаний-производителей лайнера и двигателей, авиаперевозчика, а также ряд других специалистов.

Ранее News.ru сообщал, что оперативный штаб по ликвидации последствий инцидента начал подготовку к эвакуации фюзеляжа воздушного судна. Его будут вывозить по частям.

Борт «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Симферополь, 15 августа совершил экстренную посадку на кукурузном поле. ЧП произошло сразу же после вылета из аэропорта Жуковский из-за столкновения со стаей птиц, которые попали в оба двигателя.

На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. К медикам обратились 76 человек.

Командир пилотной группы Дамир Юсупов и его помощник Георгий Мурзин удостоены звания Героев России. Остальным членам экипажа присуждены ордена Мужества.