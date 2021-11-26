На шахте «Листвяжная» начнутся выплаты семьям погибших при аварии

На шахте «Листвяжная» начинаются выплаты семьям погибших в результате аварии 25 ноября. Ожидается, что 29 ноября на счета родственников поступят первые деньги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу шахты.

Шахта «Листвяжная» начала выполнять свои обязательства по выплатам семьям погибших в аварии. Сегодня на счета родственников будут переведены первые средства, — отметили в пресс-службе.

Семьям погибших будет направлено по 2 млн рублей в качестве единовременной выплаты. Кроме того, каждый член семьи лично получит ещё по 1 млн рублей. По данным пресс-службы, на каждую семью в среднем выйдет по 6 млн рублей. Всего на выплаты компенсаций, которые взял на себя собственник шахты, направят более 300 млн рублей.

Также совладельцы шахты приняли решение оплатить обучение детей погибших в высших и средних специальных учебных заведениях, приобрести жильё или улучшить жилищные условия, в зависимости от ситуации. Также погасят все виды кредитов семей, если таковые имеются.

Выполнение всех обязательств перед семьями погибших, по данным пресс-службы, лично будет контролировать один из совладельцев шахты Михаил Федяев.

Ранее сообщалось, что компенсации начали приходить из бюджетов Кузбасса и Беловского района. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сообщил , что родственники погибших получат из бюджета по 250 тысяч рублей, находящиеся в больницах пострадавшие — по 150 тысяч, лечащиеся амбулаторно — по 75 тысяч.

Авария на «Листвяжной» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. В результате ЧП погибли 46 шахтёров и пятеро горноспасателей, более 60 человек пострадали. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Арестованы директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов, начальник участка Сергей Герасименко и двое инспекторов Ростехнадзора. Им предъявлены обвинения в нарушении требований промышленной безопасности и халатности.